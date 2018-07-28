Украинский посол поблагодарил Помпео за Крымскую декларацию
28 июля 2018, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Украины в США Валерий Чалый поблагодарил госсекретаря Майка Помпео за принятие Крымской декларации и предположил, что в будущем документ будет известен именно как «декларация Помпео».
«По поручению президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за принятие декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как «Декларация Помпео»)», - написал Валерий Чалый в своем фейсбуке.
Ранее Госдепартамент США принял так называемую «Крымскую декларацию». В ней определяется официальная политика непризнания Соединенными Штатами Крымского полуострова российской территорией, сообщает RT.
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