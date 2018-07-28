Премьер Венгрии высказался о политике ЕС в отношении России

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил сегодня с заявлением, в котором усомнился в исходящей от России угрозе и назвал политику Европейского союза в отношении России «примитивной».

Несмотря на постоянно раздающиеся заявления о «российской угрозе» и «российской агрессии», большинство стран Европейского союза не чувствуют никакой угрозы и опасности, исходящей от Российской Федерации, заявил Виктор Орбан.

«С моей точки зрения, ЕС проводит, прошу прощения, примитивную политику по отношению к России, утверждая, что Россия представляет собой угрозу», - подчеркнул венгерский премьер.

Ранее Виктор Орбан выступал против введенных Европейским союзом в отношении России экономических санкций, говоря о том, что из-за них ЕС и, в частности, Венгрия, теряют возможности для развития сотрудничества, передает RT.