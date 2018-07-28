Чтобы не умереть от рака, британская ведущая начала заниматься спортом

Известная британская ведущая Давина Макколл призналась, что смерть сестры от тяжелой болезни побудила ее заняться спортом. Об этом сообщил таблоид TheSun.

В Великобритании Давина Макколл известна своей фигурой. В свои 50 лет журналистка выглядит фантастически. Именно это придало ей особенную популярность в социальных сетях, где женщина часто выкладывает свои фото в бикини. Это позволило ей занять в информационной среде тематическую нишу, связанную со здоровьем. Она много рассказывает о различных диетах, и фитнесс-путешествиях, а также пропагандирует отказ от сахара. На сегодняшний день Давина Макколл продала более полумиллиона книг по фитнес-тематике.

Поклонники несколько лет пытались узнать секрет Давины Макколл. Только теперь она призналась, что спортом ее вынудила заняться смерть сестры Каролины от рака легких. Трагедия произошла в 2012 году.

«Накануне смерти Кэролайн, я думала о каждой мелочи, и поняла насколько важно заниматься своим здоровьем»,- объяснила журналистка в своем интервью.

Сестра телеведущей умерла в 50 лет. Ей было столько, сколько Давине Макколл сейчас. В прошлом месяце британская гуру здорового образа жизни провела серию мероприятий в память своей «блистательной сестры».