Поедание мясного пирога премьер-министром Австралии стало поводом для скандала

Возмутительное использование ножа и вилки во время поедания мясного пирога стало поводом для громкого скандала, в который попал премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. Британские СМИ уже обвинили австралийского политика в том, что он умудрился сразу после этого начать национальные дебаты.

Скандальная, и по-видимому, отвратительная, выходка Малкольма Тернбулла вызвала бурю возмущения. Социальные сети запестрели хештегом #piegate. Его появление спровоцировало видео трапезы, на которой присутствует австралийский премьер-министр во время своей поездки в Тасманию. Туда политик отправился агитировать за одного из местных политиков.

Австралийцы пришли в ужас, когда увидели, что их премьер-министр в каком-то кафе режет ножом мясной пирог, потом протыкает получившиеся куски вилкой и запихивает их прямиком в рот. В то время как вся Австралия точно такие же пироги ест руками, премьер-министр использует для этих целей столовые приборы.

Возмущенная общественность тут же начала нелицеприятно высказываться в адрес политика: «Премьер-министр Австралии не должен фотографироваться, поедая пирог с ножом и вилкой. Что, черт возьми, с тобой не так».

Другой пользователь интернета принялся поучать Малкольма Тернбулла: «Технике поедания маленького пирога обучают еще в школе. Вы должны использовать две руки. Осторожно прижмите противоположный от себя край пирога, и откусите кусок с ближней стороны».