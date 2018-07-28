Полиция Сербии обнаружила сумку со взрывчаткой около русской церкви

В центре Белграда местная полиция обнаружила сумку со взрывчаткой, двумя дымовыми бомбами, 20 патронами, слезоточивым газом, бикфордовым шнуром и пятью детонаторами. Неподалеку от места находки располагается русская церковь Святой Троицы. Как известно, обнаруженные гранаты и патроны нашли в строящемся объекте.

На данный момент ведётся расследование. Как передают «Известия», информация о находке направлена в прокуратуру. На месте работают полиция, жандармерия, а также скорая помощь.

По словам источника, ранее полиция эвакуировала Кельнский собор. Сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину. Как оказалось, в его крови есть наркотические вещества.