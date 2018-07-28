В список стран с высоким риском применения допинга попали Белоруссия и Украина

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) составил список стран с высоким риском нарушения антидопинговых правил. Все федерации были разделены на три группы.

В категорию А попали страны с самым высоким риском применения допинга. Туда вошли Белоруссия, Украина, Кения и Эфиопия. За 10 месяцев до начала Олимпиады или чемпионата мира спортсмены национальных команд должны пройти как минимум три внесоревновательных допинг-теста, передаёт RT.

В группе B попали остальные страны, которые были широко представлены на международных соревнованиях. В категории С – федерации, которые представлены несколькими спортсменами, передаёт источник.