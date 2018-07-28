В Колорадо в галерее президентов США появился портрет Путина

В здании Капитолия штата Колорадо неизвестные выставили портрет российского президента Владимира Путина на том месте, где должно располагаться изображение 45-го президента США Дональда Трампа.

В галерее портретов американских президентов в Капитолии штата Колорадо изображение действующего лидера США Дональда Трампа пока отсутствует, поскольку деньги на размещение его портрета еще не собраны. Однако некто неизвестный, видимо, решил, что «свято место пусто не бывает», и разместил здесь изображение Владимира Путина, президента России. Как сообщается, инцидент произошел 26 июля.

Портрет Путина пробыл в галерее американских президентов недолго – его быстро обнаружили и убрали, но фотография успела разойтись в сети. В частности, снимок из галереи Капитолия Колорадо опубликовал сенатор штата Стив Фенберг в своем твиттере. Он сопроводил публикацию хэштегом «ПутинпрезидентСША».