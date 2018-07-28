Нелегальные мигранты приплывают в Испанию и разбегаются

В сети появилось видео, каким способом нелегальные мигранты из стран Африки попадают в Европу через побережье Испании после того, как итальянское правительство закрыло для беженцев свои порты.

Нелегальные мигранты из стран Африки начинают свой путь с побережья Марокко. На надувных лодках они пересекают Гибралтарский пролив и высаживаются на пляже неподалеку от испанского портового города Альхесирас. Оказавшись на испанском берегу, мигранты тут же разбегаются врассыпную по лесополосе, чтобы служба береговой охраны не смогла их поймать.

После того, как министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини закрыл для нелегальных мигрантов из стран Африки порты страны, беженцы переключились на испанское побережье. Теперь основным пунктом проникновения в Европу для них стал испанский портовый город Альхесирас. Только за последнюю неделю здесь высадилось на берег более 1600 мигрантов, сообщает РИА Новости.