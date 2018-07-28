Число жертв муссонных дождей в Индии возросло до 58

В индийском штате Уттар-Прадеш, на который обрушились муссоные дожди, число погибших возросло до 58. Известно, что 53 человека получили ранение. Ранее СМИ сообщали о 49 погибших. Новости о пострадавших поступают из Сахаранпура, Мереерут, Манипури и т.д.

Как передаёт агентство Press Trust of India, в большинстве случаев люди погибли из-за обрушения крыш жилых домов, ударов молнии, падения деревьев и электрических столбов.

Ранее главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх поручил местным органам власти начать спасательные операции, а также оказать финансовую помощь тем жителям, чьи дома из-за дождей были разрушены, передаёт РИА Новости.