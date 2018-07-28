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Число жертв муссонных дождей в Индии возросло до 58
28 июля 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
В индийском штате Уттар-Прадеш, на который обрушились муссоные дожди, число погибших возросло до 58. Известно, что 53 человека получили ранение. Ранее СМИ сообщали о 49 погибших. Новости о пострадавших поступают из Сахаранпура, Мереерут, Манипури и т.д.
Как передаёт агентство Press Trust of India, в большинстве случаев люди погибли из-за обрушения крыш жилых домов, ударов молнии, падения деревьев и электрических столбов.
Ранее главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх поручил местным органам власти начать спасательные операции, а также оказать финансовую помощь тем жителям, чьи дома из-за дождей были разрушены, передаёт РИА Новости.
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