Папа Римский отлучил от сана влиятельного гея-кардинала
28 июля 2018, 16:00 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Сексуальное насилие в отношении подростка. В этом обвинили кардинала Теодора Маккарика, почетного архиепископа Вашингтона. Преступление было совершено 47 лет назад, когда Маккарик был священником в Нью-Йорке.
Изнасилование подростка названо лишь одним фактом из биографии католического священнослужителя. Оно послужило поводом для отставки лишь потому, что в ходе расследования нашлись некие достоверные доказательства преступления.
На самом деле с обвинениями в адрес Теодора Маккарика выступили несколько мужчин. Они объявили, что кардинал занимался с ними сексом в течение десяти лет. Американская газета theNewYorktimes провела целое расследование. Журналистам удалось выяснить, что кардинал «продавал» молодым людям сан священника за секс с ним.
Ватикан отреагировал на громкий скандал. В официальном заявлении главного офиса католической церкви сообщается, что накануне «святой отец получил письмо, в котором кардинал Теодор Маккаррик, почетный архиепископ Вашингтона, представил свою отставку в качестве члена коллегии кардиналов».
Папа Римский Франциск отставку принял. Он распорядился отстранить Теодора Маккарика от любой общественной деятельности и обязал его отправиться под своего рода «домашний арест». Теперь бывшему члену коллегии кардиналов предстоит сидеть дома, «молиться и каяться до тех пор, пока обвинения против него не будут рассмотрены в обычном суде».
В связи с обвинениями сейчас ведется расследование. Сыщики уже получили доказательства изнасилования священником подростка почти полувековой давности. Сам Теодор Маккарик, сейчас ему 88 лет, заявляет о своей невиновности.
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