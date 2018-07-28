В Испании мать отправили в тюрьму за похищение сыновей у отца-садиста

Пять лет тюрьмы получила испанка Хуана Ривас. Ее признали виновной в похищении двоих своих сыновей у отца.

Причиной побега стали издевательства мужа. После свадьбы Франческо Аркури и Хуана Ривас переехали в Сардинию. Муж оказался жестоким. Он издевался над женой. Хуана Ривас обвинила супруга в избиениях. Слова женщины нашли подтверждение в ходе следствия и суд признал Франческо Аркури виновным, согласился с разводом и присудил оставить детей у отца.

Хуана Ривас с таким вердиктом не согласилась. Она забрала обоих сыновей и сбежала с ними в Испанию. По словам женщины таким образом она хотела защитить их от жестокости. Однако суд с этим не согласился и признал, что женщина «решила использовать довод о жестоком обращении» лишь для того, чтобы вернуть детей. Приговором стали пять лет тюрьмы, лишение родительских прав на шесть лет и штраф в размере 30 тысяч евро.

В Испании дело вызвало большой общественный резонанс. В испанском интернете даже началась акция в поддержку осужденной Хуаны Ривас. В твиттере появился популярный тэг # JuanaEstáEnMiCasa. Он переводится как «Хуана в моем доме».