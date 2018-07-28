Тоска оказалась лучшим русским словом в мире

Британское издание Guardian назвало десять лучших слов в мире, у которых нет точного перевода на английский язык. В русском языке таким словом оказалась тоска.

Депрессия плюс меланхолия, невыносимое желание куда-то бежать, но тебе не хватает энергии, чтобы сделать это. Так описал автор статьи русскую тоску англичанам. По его словам, если ты действительно затосковал и не осознаешь этого, но чувствуешь удовлетворение — это значит, что у тебя есть частичка русской души. Описывая тоску, журналист рассказал про березовое поле на окраине Петербурга в глухую зиму, когда облака никогда не расступаются, и светло лишь пять часов в день.

В Испании сложным для перевода на английский язык оказалась sobremesa. Если верить словарю, то это слово переводится как скатерть, десерт, либо третье блюдо. Но автор эту самую «собремесу» романтизировал описанием «пищеварительного периода, подходящим для еды, разговоров и сплетен». В Португалии сложным для перевода на английский оказалось слово хитрый. В Италии —«красивая фигура», в Германии —«конец рабочего дня». По словам автора статьи, англичане никогда не смогут понять финское «упорство» и голландское «восстановление».