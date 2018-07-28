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В Британии пятеро мужчин облили кислотой трехлетнего мальчика
28 июля 2018, 13:04 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Шестеро англичан предстали перед судом в магистрате Киддерминстера. Пятерых обвиняют в нападении на трехлетнего малыша. Инцидент произошел 21 июля в городе Вустер. Шестым фигурантом дела стал отец малыша, который решил отомстить обидчикам сына.
Преступление было совершено в магазине товаров для дома, куда мальчика привела его мать. Причины нападения пока не разглашаются. Известно лишь, что трехлетний ребенок был облит кислотой. С ожогами лица и рук он был госпитализирован в ближайшую больницу, где ему оказали помощь.
По подозрению в нападении на малыша были задержаны пятеро мужчин. Двое из Бирмингема, один из Лондона, еще один Вулверхэмптона. Пятый фигурант не называется по юридическим причинам.
После случившегося отец мальчика пришел в бешенство, и решил отомстить. Но в результате тоже попал под следствие. Теперь его обвиняют в сговоре с целью нанесения тяжких телесных повреждений подсудимым.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
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