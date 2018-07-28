В конгрессе США не хотят, чтобы Путин и Трамп встречались один на один

В конгрессе США не хотят, чтобы американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встречались один на один. Проект соответствующей резолюции уже внесен в парламент Соединенных Штатов.

В документе уточняется, что Трамп должен заранее согласовывать с конгрессом любые соглашения, достигнутые с Путиным в рамках саммита в Хельсинки.