В Японии из-за мощного тайфуна отменили 150 авиарейсов

К Японии в настоящий момент стремительно приближается мощный тайфун "Джондари". В стране было решено отменить более 150 внутренних авиарейсов, а также частично приостановить движение по воде.

Предполагается, что уже сегодня тайфун подойдет к берегу Японии со стороны префектуры Тиба. Впоследствии "Джондари", которому присвоен 12-й номер опасности, изменит направление и обрушится на регион Кансай, который ранее серьезно пострадал из-за паводков и оползней.

Как уточняет телеканал NHK, скорость ветра в центре тайфуна достигает 55 метров в секунду, а давление составляет не менее 965 гектопаскалей.