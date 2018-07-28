В Японии из-за мощного тайфуна отменили 150 авиарейсов
28 июля 2018, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
К Японии в настоящий момент стремительно приближается мощный тайфун "Джондари". В стране было решено отменить более 150 внутренних авиарейсов, а также частично приостановить движение по воде.
Предполагается, что уже сегодня тайфун подойдет к берегу Японии со стороны префектуры Тиба. Впоследствии "Джондари", которому присвоен 12-й номер опасности, изменит направление и обрушится на регион Кансай, который ранее серьезно пострадал из-за паводков и оползней.
Как уточняет телеканал NHK, скорость ветра в центре тайфуна достигает 55 метров в секунду, а давление составляет не менее 965 гектопаскалей.
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