Сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки планируют разместить оружие в космосе. Об этом свидетельствует окончательный проект военного бюджета на будущий год.

Согласно данным журналистов, сенат потребовал "во что бы то ни стало" поместить оружие в космос даже в том случае, если это противоречит стратегии противоракетной безопасности, а также позиции военных экспертов, сообщает портал Drive. Предполагается, что датчики обнаружения пуска, ориентированные на определенные части мира и базирующиеся в космосе, могут появиться уже в течение четырех лет.

Известно, что проект бюджета в размере 716 миллиардов долларов был ранее согласован двумя палатами конгресса. Теперь его должен подписать президент США.