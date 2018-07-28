СМИ: Сенат США требует "во что бы то ни стало" разместить оружие в космосе
28 июля 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки планируют разместить оружие в космосе. Об этом свидетельствует окончательный проект военного бюджета на будущий год.
Согласно данным журналистов, сенат потребовал "во что бы то ни стало" поместить оружие в космос даже в том случае, если это противоречит стратегии противоракетной безопасности, а также позиции военных экспертов, сообщает портал Drive. Предполагается, что датчики обнаружения пуска, ориентированные на определенные части мира и базирующиеся в космосе, могут появиться уже в течение четырех лет.
Известно, что проект бюджета в размере 716 миллиардов долларов был ранее согласован двумя палатами конгресса. Теперь его должен подписать президент США.
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