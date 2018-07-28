Экс-посол США в Киеве заявил, что Красная армия в 2014 году вторглась на Украину
28 июля 2018, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-посол США в Киеве, глава Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст обвинил Красную армию во вторжении на Украину в 2014 году. Эти слова американец произнес в ходе спора с политологом из РФ Евгением Минченко.
Бывший американский дипломат заявил, что восстания в Донбассе не было бы без российских денег, оружия, военных, а также без прямого руководства Кремля. В прямом эфире телеканала RTVI Хербст подчеркнул, что если бы не Красная армия, которая в августе 2014 года вошла на территорию Украины, Киеву удалось бы забрать назад всю восточную часть украинской территории.
Российский политолог в ответ заявил, что переворот на Украине был осуществлен при помощи средств США, на что американец отреагировал словом "глупость".
Минченко не стал терпеть обвинений в адрес России и несуществующей армии, отметил, что господин Хербст является хамом и завершил дискуссию, передает РИА "Новости".
Напомним, Красная армия была распущена через два года после развала Советского Союза.
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