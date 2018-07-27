Киев распространяет "миф о российской агрессии" для оправдания отсутствия достижений украинских силовиков в Донбассе, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Чиновники в Киеве пытаются как угодно поддержать миф о российской агрессии, только чтобы не признавать недееспособность и неэффективность армии Украины в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. В интернете размещаются фейковые доказательства того, что Россия оказывает помощь республике. Совершенно очевидно, что в случае реального оказания Россией помощи самопровозглашенной ЛНР, этот брифинг проводился бы не Луганске, а в Харькове или в Киеве, отметил Филипоненко.