Соединенные Штаты оказались самой опасной страной для родов

США являются «самым опасным местом для родов в развитом мире», сделали вывод журналисты американской газеты USA Today на основе четырехлетнего расследования в родильных отделениях национальных больниц.

Ежегодно более 50 тысяч американских женщин получают серьезные травмы, около 700 матерей умирают при родах. Это происходят из-за того, что в больницах роженицам не уделяют достаточно внимания. Самыми частыми причинами смерти становились инфекции, кровотечения и сердечные приступы.