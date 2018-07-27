Соединенные Штаты оказались самой опасной страной для родов
27 июля 2018, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
США являются «самым опасным местом для родов в развитом мире», сделали вывод журналисты американской газеты USA Today на основе четырехлетнего расследования в родильных отделениях национальных больниц.
Ежегодно более 50 тысяч американских женщин получают серьезные травмы, около 700 матерей умирают при родах. Это происходят из-за того, что в больницах роженицам не уделяют достаточно внимания. Самыми частыми причинами смерти становились инфекции, кровотечения и сердечные приступы.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес