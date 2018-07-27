Видео, как питбуль напугал бригаду рабочих

В интернете недавно был опубликован ролик, в котором один питбуль до смерти напугал несколько взрослых мужчин и обратил их в бегство. Забавное видео набирает популярность в Сети.

Несколько мужчин в Бразилии занимались ремонтом помещения. Вдруг они начинают разбегаться в разные стороны. Несколько строителей даже залезают на барную стойку. Как оказалось, виной всему был питбуль, зашедший "в гости".