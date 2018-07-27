Власти Германии выплатят фермеру более 700 тысяч евро за находку на его земле
27 июля 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкий фермер получит 773 тысячи евро за часть античной скульптуры - голову лошади, которую археологи обнаружили на его поле. Ценная находка датируется 1 веком до нашей эры.
Научная экспертиза подтвердила, что голова была частью конного монумента эпохи Древнего Рима, представляющего цезаря Августа.
Как полагается по закону, владелец земли мог претендовать на половину стоимости находки. То, что ему предлагали (48 тысяч евро), фермеру казалось мало, он рассчитывал на большее.
Суд города Лимбург разрешил спор, заказав экспертный отзыв и оценив стоимость лошадиной головы на 1,6 миллиона евро. Правда, точку ставить пока рано, министерство науки Гессена заявило, что решение будет оспариваться в высшем земельном суде.
Фото: Bild
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