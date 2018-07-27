Опаснейшего французского гангстера заметили в машине с взрывчаткой
27 июля 2018, 18:55 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Сбежавший из тюрьмы самый разыскиваемый преступник Франции Редуин Фейд был замечен в окрестностях Парижа. Он ехал в машине с напарником. Поймать беглеца полиция не смогла. Сыщикам удалось обнаружить лишь автомобиль, на котором передвигался Редуин Фейд. Оперативники нашли в салоне шесть пакетов с пластидом.
Французские СМИ называют Редуина Фейда тюремным королем. Он возглавлял банду, специализировавшуюся на ограблении банков и инкассаторских машин. За серию громких преступлений гангстер был осужден на 25 лет.
Сбежать из тюрьмы уголовнику удалось три недели назад. Подельники зафрахтовали вертолет, а потом взяли в заложники пилота. Благодаря этому им удалось похитить своего главаря из тюрьмы.
Это был уже второй побег уголовника. Первый раз он сбежал в 2013 году при помощи взрывчатки, с помощью которой беглец проломил проход. Тогда Редуина Фейда удалось задержать спустя полтора месяца после побега. Полицейские взяли его в отеле.
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