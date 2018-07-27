В Колумбии наркокартель объявил награду за голову собаки

Немецкая овчарка по кличке Сомбра стала мишенью для крупнейших наркокартелей Колумбии. Один из кланов объявил за ее голову награду в 7000 долларов после того, как собака была показана в телевизионном эфире.

Сомбра считается одним из самых эффективных псов. Благодаря этой собаке полиция сумела обнаружить более пяти тонн кокаина, который наркокурьеры пытались провезти в чемоданах, лодках и крупных партиях фруктов. На ее счету более 245 арестов, которые провела полиция после обнаружения наркотиков.

Сюжет увидели колумбийские наркобароны. После этого и была объявлена награда за убийство либо поимку полицейской овчарки. Чтобы защитить уникального пса, местные власти вынуждены были предпринять беспрецедентные меры безопасности. На работу Сомбру возят в фургоне с тонированными стеклами. А в дороге ее сопровождают два вооруженных охранника.