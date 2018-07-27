Свои действия охранник Макрона признал глупыми

Во Франции разгорается скандал, в который попал телохранитель французского президента Александр Беналла. Поводом для этого стало попавшее в сеть видео. Оно было снято во время первомайской демонстрации. На кадрах видно, как Беналла в шлеме со стеклянным забралом куда-то уводит растрепанную женщину. Спустя некоторое время он хватает за шею поверженного мужчину и лупит его.

Рейтинг Макрона немедленно пополз вниз. Разочарованные избиратели тут же разочаровались еще раз и начали признаваться, что на выборах за него не голосовали.

Поначалу французский президент решил проигнорировать скандал. Это возмутило уже избирателей. Они хвалили французскую прессу, раздувшую скандал и ругались в адрес Макрона.

Что думает о своем патроне Александр Беналла осталось неизвестным. В интервью газете LeMonde телохранитель французского президента сообщил, что помогал полиции нейтрализовать двух жестоких протестующих. Они пытались добраться до Эммануэля Макрона, и телохранителю пришлось пресечь эти попытки. Свои действия Александр Беналла признал глупыми.