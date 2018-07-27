Журналист назвал условие начала тоннельной войны в Донбассе

В интернете опубликовано видео, сделанное в подземных тоннелях, которые вырыли бойцы ополчения Донецкой народной республики. Данный репортаж подготовил российский военный корреспондент Александр Сладков.

Журналист отметил в выложенном в Telegram посте, что защитники самопровозглашенного государства начнут активно использовать подземные пути сообщения, если боевые действия придут в города – например, в Донецк. Также Сладков назвал страны, в которых в свое время велись тоннельные войны. Это Вьетнам, Афганистан и Сирийская Арабская Республика.

Вооруженный конфликт на востоке Украины между армией и силами ДНР и ЛНР продолжается пятый год. Ранее сообщалось, что в сети появилось видео испытаний нового оружия, изготовленного для киевских военных. Речь идет о

противотанковых управляемых ракетах «Корсар» и «Стугна-П».