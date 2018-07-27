Китайские эксперты изучат экологическую ситуацию на Байкале

В экспедицию по озеру Байкал отправилась делегация Нанкинского университета из Китая. Экспедиция будет длиться 16 дней.

За это время участники смогут побывать на Малом море, острове Ольхон, в Тункинской долине, на минеральных источниках Хонгор-Уула и в Ниловой Пустыни и в других местах.

В первую очередь экспертов интересуют причины возникновения такого большого водоема, экологическая ситуацию на Байкале в целом, а также мероприятия, которые проводятся для очищения и охраны озера.

Участниками научной экспедиции стали 35 студентов, четыре преподавателя и переводчик из Нанкинского университета (Китай), как сообщает Телеинформ.