Украинский суд разрешил главе "Нафтогаза" не оплачивать штраф в 260 миллионов
27 июля 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Подольский районный суд Киева отменил решение оштрафовать председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева на 7 млрд грн (почти $263 млн) за нарушение таможенных правил.
Второй штраф в размере $48,5 млн остался в силе.
Как писал Коболев в марте в соцсети, причиной штрафа указывалось то, что он "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопроводительных документов". Но он считает, что причина в другом: в отказе "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который "Газпром" "контрабандно поставлял" в неподконтрольные Киеву районы ДНР и ЛНР.
Коболев обжаловал штраф в суде.
Как говорится в постановлении суда, дело закрывается в связи с отсутствием в действиях Коболева состава правонарушения, предусмотренного статьей 485 Таможенного кодекса Украины.
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