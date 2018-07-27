Подольский районный суд Киева отменил решение оштрафовать председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева на 7 млрд грн (почти $263 млн) за нарушение таможенных правил. "Нафтогаз" отчитался о получении рекордной прибыли

Второй штраф в размере $48,5 млн остался в силе.

Как писал Коболев в марте в соцсети, причиной штрафа указывалось то, что он "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопроводительных документов". Но он считает, что причина в другом: в отказе "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который "Газпром" "контрабандно поставлял" в неподконтрольные Киеву районы ДНР и ЛНР.

Коболев обжаловал штраф в суде.

Как говорится в постановлении суда, дело закрывается в связи с отсутствием в действиях Коболева состава правонарушения, предусмотренного статьей 485 Таможенного кодекса Украины.