Тестирование нового оружия для воюющих с ополченцами ВСУ попало на видео
27 июля 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине успешно испытали новое оружие, предназначенное для воюющей с ополченцами Донбасса армии страны. Соответствующую информацию опубликовали в Facebook представители конструкторского бюро «Луч».
Речь идет о тестировании противотанковых управляемых ракет «Корсар» и «Стугна-П». Понаблюдать, как работают данные системы, можно на видео, выложенном на YouTube-канале КБ «Луч».
Кроме того, накануне появились данные об испытаниях новых боеприпасов для 152-мм и 60-мм минометов. Производство снарядов, требующихся Вооруженным силам Украины, должно начаться в ближайшее время, сообщил глава Совнацбеза соседнего государства Александр Турчинов.
ВСУ пятый год участвуют в боевых действиях в Донбассе, им противостоят выступающие за независимость данного региона ополченцы ДНР и ЛНР. Ранее в пятницу сообщалось, что российский военкор Семен Пегов раскрыл новую тактику киевских силовиков.
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