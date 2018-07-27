Тестирование нового оружия для воюющих с ополченцами ВСУ попало на видео

На Украине успешно испытали новое оружие, предназначенное для воюющей с ополченцами Донбасса армии страны. Соответствующую информацию опубликовали в Facebook представители конструкторского бюро «Луч».

Речь идет о тестировании противотанковых управляемых ракет «Корсар» и «Стугна-П». Понаблюдать, как работают данные системы, можно на видео, выложенном на YouTube-канале КБ «Луч».

Кроме того, накануне появились данные об испытаниях новых боеприпасов для 152-мм и 60-мм минометов. Производство снарядов, требующихся Вооруженным силам Украины, должно начаться в ближайшее время, сообщил глава Совнацбеза соседнего государства Александр Турчинов.

ВСУ пятый год участвуют в боевых действиях в Донбассе, им противостоят выступающие за независимость данного региона ополченцы ДНР и ЛНР. Ранее в пятницу сообщалось, что российский военкор Семен Пегов раскрыл новую тактику киевских силовиков.