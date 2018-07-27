В Кашмире погиб российский альпинист, его напарник находится в опасности

В Кашмире во время спуска с горы Латок I, высота которой составляет 7145 метров, погиб альпинист из России. Напарник спортсмена сейчас находится в опасности – он заблокирован на крутом склоне.

Пресс-атташе посольства РФ в Пакистане Вячеслав Сентюрин отметил, что для спасения альпинистов Гудкова и Глазунова были направлены спасатели. Через некоторое время из базового лагеря поступили данные о том, что второй сорвался вниз и скончался, передает ТАСС.

Гуков смог закрепиться на склоне на высоте не менее 6200 метров. У него практически нет снаряжения, поскольку стропы за собой утянул упавший напарник. Специалисты пытаются добраться до альпиниста.