В Кашмире погиб российский альпинист, его напарник находится в опасности
27 июля 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Кашмире во время спуска с горы Латок I, высота которой составляет 7145 метров, погиб альпинист из России. Напарник спортсмена сейчас находится в опасности – он заблокирован на крутом склоне.
Пресс-атташе посольства РФ в Пакистане Вячеслав Сентюрин отметил, что для спасения альпинистов Гудкова и Глазунова были направлены спасатели. Через некоторое время из базового лагеря поступили данные о том, что второй сорвался вниз и скончался, передает ТАСС.
Гуков смог закрепиться на склоне на высоте не менее 6200 метров. У него практически нет снаряжения, поскольку стропы за собой утянул упавший напарник. Специалисты пытаются добраться до альпиниста.
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