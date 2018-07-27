В Киеве начался Крестный ход в честь 1030-летия со дня Крещения Руси

Крестный ход по случаю 1030-летия со дня Крещения Руси стартовал в центре Киева. Согласно последней информации шествие возглавляет предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

Торжественная процессия с чудотворными иконами и мощами пройдет от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры по улицам Трехсвятительской, Грушевского, а также Ивана Мазепы. Как уточняет корреспондент РИА "Новости", в данном мероприятии не участвуют официальные лица.

Отмечается, что в центре Киева в настоящий момент находится большое количество сотрудников правоохранительных органов, которые наблюдают за общественным порядком.