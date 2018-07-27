Аналитик предрек Украине всеобщую гражданскую войну

Украину ждет всеобщая гражданская война. С таким заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко.

Аналитик отметил, что граждан соседнего государства все меньше интересует война в Донбассе и «освобождение» вошедшего в состав РФ Крыма. Между тем, политикам в Киеве необходимо поддерживать конфликтную ситуацию в обществе для сохранения своей власти. По словам Ищенко, сегодня украинская элита разжигает новое противостояние – религиозное. Политолог предсказал, что данная конфронтация примет характер всеобщей гражданской войны, пишет российское издание «Украина.ру».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что об опасности начала религиозной войны на подконтрольных Киеву территориях предупредил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. По словам политика, этот сценарий может претвориться в жизнь из-за попыток создать на Украине новую поместную церковь.