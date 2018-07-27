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Посольство Эквадора в Лондоне отказалось комментировать ситуацию с Ассанжем
27 июля 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу сотрудники дипмиссии Эквадора в Лондоне отказались комментировать ситуацию с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем. Ранее эквадорский лидер заявил, что мужчине придется покинуть посольство.
Президент Эквадора Ленин Морено сегодня сообщил, что уже обсудил данный вопрос с властями Соединенного Королевства. Напомним, Ассанж укрывается в посольстве с 2012 года.
Официальный представитель эквадорской дипмиссии в Лондоне отметил, что ничего не может сказать журналистам по этой теме. Он порекомендовал сотрудникам СМИ изучить сайт Министерства иностранных дел Эквадора, где уже размещено официальное заявление, передает РИА "Новости".
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