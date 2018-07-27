Буддийский монах обругал американских туристов за претензии

Священник буддийского храма на горе Койя Даниэль Кимура прославился сварливыми комментариями в адрес туристов, которые остались недовольными своей поездкой в его обитель. Храм включен в список Всемирного наследия и стал местом паломничества иностранцев. Для приема туристов неподалеку был открыт гостевой дом SekishoinShukubo.

Большинство посетителей терпимо отнеслись к традициям монашеского аскетизма, в соответствии с которыми был построен SekishoinShukubo. Однако некоторые были недовольны и оставили соответствующие отзывы на сайте, где они бронировали места. Эти отзывы и попались на глаза монаху.

Туристу, который пожаловался на скудный вегетарианский стол и отсутствие объяснений традиций храма Даниэль Кимура указал, что «храм — это место для обучения, никто ни за кем носить не будет. А если тебе интересна жизнь монаха, то побрей голову и стань одним из них». Гостю, который посетовал на холод в коридорах и странную еду, буддийский священник написал: «Да, это же японская монашеская кухня, необразованное, ты, чмо!»

Переписку заметил канадский журналист. Он рассказал о необычном поведении священнослужителя. Публикация тут же стала скандальной. Скандальные ответы монаха из комментариев немедленно исчезли, но было уже поздно. Даниэля Кимуру атаковали американские журналисты. В беседе с ними священник сообщил, что сожалеет о том, что разгневался и пообещал в будущем быть более тактичным.