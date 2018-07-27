Президент Хорватии рассказала о встрече с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поделилась результатами встреч с президентом РФ Владимиром Путиным телевидению HRT.

Известно, что Грабар-Китарович присутствовала на Чемпионате мира по футболу 2018, а также посетила Сочи с официальным визитом в октябре 2017 года. На вопрос журналистов, приедет ли президент России с ответным визитом в Хорватию, Грабар-Китарович ответила, что пока ещё ведутся переговоры.

Она также ответила, что на их последней встрече они успели обсудить ряд проблем: «от роли Сбербанка в процессе приведения в порядок Agrokor до загрязнения воздуха в Славонски-Брод», - поделилась президент.

Она также подчеркнула, что они достигли хорошего прогресса, и это солидное основание, чтобы двигаться дальше, передаёт РИА Новости.

Agrokor — крупнейшая хорватская частная компания, которая работает в сфере пищевой промышленности и розничной торговли. Известно, что более 1 миллиарда евро компания должна российским банкам.