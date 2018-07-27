Иллюминатор выпал из вертолета ВВС США во время полета в Японии

В японской префектуре Канагава иллюминатор выпал во время полета из вертолета ВВС США. Соответствующую информацию днем в пятницу, 27 июля, предоставил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Согласно последним данным, происшествие случилось практически сразу после взлета летательного аппарата, вследствие чего ни один человек из-за ЧП не пострадал, передает RT

Онодэра подчеркнул, что инцидент произошел в пределах американской военной базы, однако падение иллюминатора из вертолета является крайне серьезным вопросом, который необходимо тщательно изучить. Причины случившегося сейчас устанавливают специалисты.