Глава Эквадора заявил, что Ассанжу придется покинуть посольство в Лондоне

Глава Эквадора Ленин Морено сделал в пятницу резонансное заявление. По словам политика, главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж должен будет покинуть посольство южноамериканской страны в Лондоне.

Ленин Морено 27 июля подчеркнул, что уже обсудил данную ситуацию с властями Соединенного Королевства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Reuters. РИА Новости, ссылаясь на Reuters.

Напомним, Ассанж в течение последних шести лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили политическое убежище.

Ранее глава эквадорского МИД Хосе Валенсия уже заявлял, что основатель WikiLeaks не сможет вечно оставаться на территории посольства.