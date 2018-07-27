«Трансгендерный» молитвенник выйдет в 2030 году

В Европе и США готовят сексуальную революцию в богослужении. Некоторые протестантские церковные общины дослужились до того, что требуют гендерно нейтрального обращения к Богу - не Он или Она, а Они, Оно или Их.



А началось всё с того, что священниками на Западе разрешили служить женщинам, потом пошли однополые браки, смены пола и трансгендерные крестины по этому поводу, дело Харви Вайнштейна и прочие сумасшествия. Церковнослужители собираются проводить дальнейшие реформы в пользу сексуальных меньшинств, дабы не ущемить их права.



Различные протестантские богословы из той же Епископальной церкви США, Объединенной методистской церкви США и Евангелическо-лютеранской церкви, многих церквей Европы придают важное значение обращению к Богу без принадлежности к какому-либо полу. Оно.



Видимо главные постулаты молитв - раскаяние, соблюдение библейских заповедей, душевная гармония и духовный рост - достигнуты в протестатских кругах, остался нерешённым только половой пунктик. Господи, слава Богу, до России это пока не дошло.



