«Трансгендерный» молитвенник выйдет в 2030 году
27 июля 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Европе и США готовят сексуальную революцию в богослужении. Некоторые протестантские церковные общины дослужились до того, что требуют гендерно нейтрального обращения к Богу - не Он или Она, а Они, Оно или Их.
А началось всё с того, что священниками на Западе разрешили служить женщинам, потом пошли однополые браки, смены пола и трансгендерные крестины по этому поводу, дело Харви Вайнштейна и прочие сумасшествия. Церковнослужители собираются проводить дальнейшие реформы в пользу сексуальных меньшинств, дабы не ущемить их права.
Различные протестантские богословы из той же Епископальной церкви США, Объединенной методистской церкви США и Евангелическо-лютеранской церкви, многих церквей Европы придают важное значение обращению к Богу без принадлежности к какому-либо полу. Оно.
Видимо главные постулаты молитв - раскаяние, соблюдение библейских заповедей, душевная гармония и духовный рост - достигнуты в протестатских кругах, остался нерешённым только половой пунктик. Господи, слава Богу, до России это пока не дошло.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес