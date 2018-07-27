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Украинский политик рассказал о планах команды Порошенко сбежать из страны
27 июля 2018, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Команда президента Украины Петра Порошенко готовится сбежать из страны после устроенной ею провокации в Крыму или Донбассе. Об этом рассказал украинский политик Василий Волга, ранее занимавший кресло депутата Верховной Рады.
Бывший парламентарий отметил, что в государстве в настоящее время идет «процесс выздоровления». По словам Волги, он начался в восточных регионах и постепенно распространяется на Киев.
В этих условиях власти Украины становятся более агрессивными, заявил политик. Он предрек, что представители режима Порошенко устроят провокацию в Крыму или Донбассе, после чего сбегут в Соединенные Штаты, пишет издание «Новый день».
Украинский журналист Александр Дубинский высказал схожую точку зрения. Обозреватель спрогнозировал в своем блоге, что в случае проигрыша на намеченных на 2019 год выборах Порошенко покинет Украину и поселится в Белоруссии.
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