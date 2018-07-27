Российский военкор раскрыл суть новой тактики противостоящих Донбассу ВСУ

Вооруженные силы Украины, участвующие в силовой операции Киева на востоке страны, поменяли тактику борьбы с народными республиками Донбасса. Об этом говорится в публикации, подготовленной российским военным корреспондентом Семеном Пеговым.

Пегов пишет в материале, появившемся на сайте «Русская весна», что перед стартом чемпионата мира по футболу ВСУ резко снизили интенсивность обстрелов населенных пунктов, расположенных на неподконтрольных украинским властям территориях. Вместо открытых атак военные начали активно использовать диверсионные методы. Речь идет о закладке взрывных устройств в местах скопления людей.

За последние недели в Донбассе предотвратили сразу несколько терактов, организованных противником, отмечает журналист. Так, на магистрали, соединяющей Донецк и Луганск, была обнаружена крупная фугасная закладка. Мощность найденной бомбы эквивалентна 36 килограммам тротила. В случае приведения ее в действие пострадало бы гражданское население – поток автомобилей на трассе очень плотный.

Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере выложили заметку, в которой приведены причины заморозки вооруженного конфликта в Донбассе.