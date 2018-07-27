РФ зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии за сутки
27 июля 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
РФ зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как передаёт источник, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – шесть, Хама – один», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что Турция случаев стрельбы не зафиксировала.
Гуманитарные акции в течение дня Центром по примирению враждующих сторон не проводились, передаёт РИА Новости.
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