РФ зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии за сутки

РФ зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Как передаёт источник, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – шесть, Хама – один», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что Турция случаев стрельбы не зафиксировала.

Гуманитарные акции в течение дня Центром по примирению враждующих сторон не проводились, передаёт РИА Новости.