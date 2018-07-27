Трамп выразил Ким Чен Ыну благодарность за передачу останков военных США

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну за передачу останков американских военнослужащих. Речь идет о гражданах, которые погибли в рамках Корейской войны.

Трамп на своей страничке в социальной сети Twitter отметил, что останки американских военных в скором времени прибудут на территорию Соединенных Штатов. По словам политика, это станет очень важным моментом для большого количества семей, а благодарить за это следует именно Ким Чен Ына.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что из Вонсана на авиабазу Осан вылетел самолет С-17 ВВС США, на борту которого находятся останки павших американских солдат.