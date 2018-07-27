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Мария Бутина назвала две возможные причины своего ареста
27 июля 2018, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданка России Мария Бутина назвала сотрудникам российского посольства в США две возможные причины своего ареста. Женщина была задержана за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Накануне представители дипмиссии посетили россиянку в тюрьме и сообщили, что на здоровье она не жалуется, однако не понимает, по какой причине ее не выводят на прогулки. Кроме того, в месте заключения ее плохо кормят.
Как сообщает "Свободная пресса", сама Мария Бутина убеждена, что ее преследуют по политическим мотивам. Кроме того, гражданка РФ предположила, что у нее просто "не тот цвет волос". Женщина считает себя невиновной и готова доказывать собственную правоту в суде.
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