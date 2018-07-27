СМИ сообщили о подготовке военных РФ к уничтожению джихадистов в Киргизии

Военнослужащие российской авиабазы «Кант» в Киргизии провели учения, в ходе которых отрабатывалось уничтожение напавших на объект боевиков. Соответствующую информацию опубликовали отечественные интернет-СМИ, в распоряжении которых оказалась видеозапись тренировки.

Сайт «Русская весна» пишет, что в Киргизии в настоящее время действует большое количество исламистских группировок, связанных с запрещенной в РФ экстремистской организацией ИГ. Одной из наиболее вероятных мишеней бандитов является база «Кант».

Российские военные принимают меры по снижению угрозы. В рамках этой работы недавно состоялись учения, участники которых отразили «нападение» условного противника на авиабазу. Силовики отработали действия по уничтожению «джихадистов» и их обезвреживание.

Ранее сообщалось, что востоковед Николай Плотников назвал силу, мешающую террористам ИГ вторгнуться в Россию из Афганистана.