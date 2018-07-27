СМИ сообщили о подготовке военных РФ к уничтожению джихадистов в Киргизии
27 июля 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
Военнослужащие российской авиабазы «Кант» в Киргизии провели учения, в ходе которых отрабатывалось уничтожение напавших на объект боевиков. Соответствующую информацию опубликовали отечественные интернет-СМИ, в распоряжении которых оказалась видеозапись тренировки.
Сайт «Русская весна» пишет, что в Киргизии в настоящее время действует большое количество исламистских группировок, связанных с запрещенной в РФ экстремистской организацией ИГ. Одной из наиболее вероятных мишеней бандитов является база «Кант».
Российские военные принимают меры по снижению угрозы. В рамках этой работы недавно состоялись учения, участники которых отразили «нападение» условного противника на авиабазу. Силовики отработали действия по уничтожению «джихадистов» и их обезвреживание.
Ранее сообщалось, что востоковед Николай Плотников назвал силу, мешающую террористам ИГ вторгнуться в Россию из Афганистана.
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