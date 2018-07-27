Принц Гарри и Меган Маркл серьезно нарушили протокол

Британский принц Гарри и его супруга Меган серьезно нарушили протокол на турнире по поло. Согласно последней информации, бывшая актриса пришла на благотворительный матч, чтобы поддержать мужа.

Меган сидела на трибунах, одетая в синее платье с широким поясом и болела за супруга. Когда команда принца одержала победу, он подбежал к возлюбленной и на глазах у всех подарил ей поцелуй, передает teleprogramma.pro.

Отмечается, что среди членов королевской семьи не принято демонстрировать на публике свои чувства даже к самым близким людям, поэтому действия принца Гарри и Меган являются нарушением протокола. Очевидно, герцог и герцогиня Сассекские не обращают внимание на условности, поскольку очень влюблены друг в друга.