США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана при содействии Австралии

Власти США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана при помощи военных сил Австралии. Согласно последней информации осведомленных источников, это может произойти уже в августе текущего года.

Не исключено, что ряд австралийских оборонных объектов может быть применен для определения целей на иранской территории, передает портал "Газета.Ru".

Высокопоставленный представитель сил безопасности Австралии, однако, уточнил, что разработка картины не является фактическим участием в атаке, уточняет телеканал ABC News.

Известно, что на австралийской территории расположен секретный оборонный объект, считающийся важнейшим среди всех локаций альянса "Пяти глаз", в котором состоят члены спецслужб США, Великобритании, Австралии, Канады, а также Новой Зеландии.