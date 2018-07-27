Озвучены главные причины заморозки вооруженного конфликта в Донбассе

Вооруженное противостояние на востоке Украины между армией страны и ополченцами народных республик постепенно принимает форму замороженного конфликта. Такое мнение изложено в заметке, появившейся в отечественной блогосфере.

Канал «Политический обозреватель» в «Яндекс. Дзен» привел главные причины названного процесса. Первая из них – военная. ДНР и ЛНР в настоящее время не обладают силами и средствами, необходимыми для разгрома противника и освобождения территорий Донецкой и Луганской областей.

Еще одна причина носит экономический характер. В условиях снижения доходов от транзита российского газа в Европу основным источником прибыли для властей в Киеве стала война. Вялотекущий конфликт в Донбассе позволяет украинской элите зарабатывать на получении зарубежных кредитов и незаконной торговле оружием.

Боевые действия на востоке Украины продолжаются пятый год. Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал условие окончательной потери Киевом территорий ДНР и ЛНР.