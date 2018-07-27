СМИ: Бутина искала помощи у наследника миллиардера Джона Рокфеллера

В СМИ появилась информация о том, что гражданка России Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в несанкционированной работе агентом, искала помощи у правнука миллиардера Джона Рокфеллера.

Согласно некоторой информации, в прошлом году Мария принимала участие в обеде, организатором которого являлся член знаменитой семьи, передает kp.ru. Якобы при помощи мужчины Бутина хотела наладить отношения между российским руководством и Трампом.

В деле Марии упомянут ряд деталей, которые совпадают с датой и описанием вышеуказанного мероприятия, уточняет агентство Bloomberg. Сам 68-летний правнук Рокфеллера пока никак не комментирует эту информацию.