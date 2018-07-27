Неизвестные в масках открыли стрельбу в Лондоне

Неизвестные злоумышленники в масках открыли стрельбу на востоке Лондона. Согласно последней информации очевидцев, происшествие случилось в районе Форест-гейт неподалеку от стадиона команды "Вест Хэм".

На месте происшествия работали не менее 20 сотрудников правоохранительных органов. К настоящему моменту полиции после погони и перестрелки удалось задержать троих предполагаемых злоумышленников, передает издание Daily Star.

Предполагается, что инцидент случился после того, как иномарка не выполнила приказ полицейских и не остановилась. После этого началась погоня. Известно, что в ходе данного конфликта были ранены два человека. Информации о состоянии пострадавших пока нет.