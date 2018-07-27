Неизвестные в масках открыли стрельбу в Лондоне
27 июля 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
Неизвестные злоумышленники в масках открыли стрельбу на востоке Лондона. Согласно последней информации очевидцев, происшествие случилось в районе Форест-гейт неподалеку от стадиона команды "Вест Хэм".
На месте происшествия работали не менее 20 сотрудников правоохранительных органов. К настоящему моменту полиции после погони и перестрелки удалось задержать троих предполагаемых злоумышленников, передает издание Daily Star.
Предполагается, что инцидент случился после того, как иномарка не выполнила приказ полицейских и не остановилась. После этого началась погоня. Известно, что в ходе данного конфликта были ранены два человека. Информации о состоянии пострадавших пока нет.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес