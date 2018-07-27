Генсек ООН сетует на острую нехватку средств в организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш жалуется на тотальную нехватку средств в организации. Данную информацию накануне сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Уточняется, что Гутерреш уже поделился своими опасениями с персоналом ООН. Проблема состоит в том, что некоторые государства, которые являются членами организации, до сих пор не выплатили регулярные взносы, передает ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что еще никогда доход ООН на данный период года не был настолько низким.

Известно, что Гутерреш уже обратился в странам-членам организации с просьбой погасить задолженности. Также генсек поручил изучить возможность сокращения расходов.