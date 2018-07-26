Нацразведка США обвинила Россию в экономическом кибершпионаже

Офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором утверждается, что для роста своей экономики Россия использует кибершпионаж против Соединенных Штатов и их союзников.

Американская разведка утверждает, что Россия собирает деловую и технологическую информацию в США, используя киберпространство

«Россия агрессивно и компетентно собирает чувствительные технологии США. Она использует киберпространство как один из многих методов для получения необходимых ноу-хау и технологий для роста своей экономики», - приводит выдержку из текста доклада RT.

Российские парламентарии заявление американской разведки расценили как продолжение гибридной войны между Россией и США.

«Я думаю, что это фейковая информация. Современные технологии не могут быть изложены в виде системы идей, которые можно почерпнуть из интернета. В лучшем случае – только принцип», - отметил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

«Мне кажется, это продолжение очередной русофобской истерии, вызванной болезненным процессом трансформации внутренней политики США по отношению к России», - приводит РИА Новости слова члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова.